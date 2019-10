Naapurinsa vahingossa ampuneelle amerikkalaispoliisille kymmenen vuoden tuomio – ”Pyydän Jumalalta anteeksiantoa”

Ulkomaat

Naapurinsa vahingossa ampuneelle amerikkalaispoliisille kymmenen vuoden tuomio – ”Pyydän Jumalalta anteeksiant

Yhdysvalloissa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/CNN/status/1038192965540347904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1038192965540347904&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.is.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCNN%252Fstatus%252F1038192965540347904