Ulkomaat

Tätä et nähnyt suorassa lähetyksessä: Trumpin ja Niinistön tavatessa kulissien takana ehti tapahtua paljon

Ilta-Sanomien

Saapuminen Valkoiseen taloon

Valkoisen talon kirjeenvaihtajia ilahduttaa tänään valtava juustokimpale, jonka tuntematon henkilö lähetti ABC Newsille.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Presidenttien tapaaminen alkaa













Presidenttien yhteinen tiedotustilaisuus

East Room on täynnä toimittajia. En usko, että he ovat tulleet kuuntelemaan Sauli Niinistöä...