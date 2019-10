Ainoastaan yksi kysymys katkaisi Trumpin hurjan paasauksen Valkoisessa talossa – näin eteni vyörytys, jota Niinistö katsoi hiljaa vieressä

Ulkomaat

Ainoastaan yksi kysymys katkaisi Trumpin hurjan paasauksen Valkoisessa talossa – näin eteni vyörytys, jota Nii

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Pahoja ja epärehellisiä ihmisiä”





Haukkui Joe Bideniä