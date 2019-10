40 kilometriä Tukholmasta etelään sijaitsee luola, johon Ruotsin merivoimat siirtyi vain kaksi päivää sitten Venäjän vuoksi

Ulkomaat

40 kilometriä Tukholmasta etelään sijaitsee luola, johon Ruotsin merivoimat siirtyi vain kaksi päivää sitten V





Turvallisuuspolitiikan muutokset näkyvät Suomen lähialueilla. Ruotsin merivoimien johtaminen siirtyi syyskuun viimeisenä päivänä takaisin valtavaan maanalaiseen Muskön kalliotukikohtaan, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Tukholmasta.IS kysyi Ruotsin merivoimilta, mitä kaikkea oli päätöksen taustalla.– Ruotsin merivoimat voi toimia entistä tehokkaammin Muskössä, Ruotsin merivoimien tiedotuspäällikkö Rebecca Landberg https://www.is.fi/haku/?query=rebecca+landberg kertoo Ilta-Sanomille.Venäjän ulkopolitiikka muuttui rajusti vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Ukrainalle kuuluvan Krimin ja rikkoi samalla kansainvälistä oikeutta sekä Ukrainan koskemattomuutta. Länsimaat vastasivat talouspakottein Krimin miehitykseen ja Venäjän tukemaan Itä-Ukrainan ”separatistien” sotaan.

Vaikuttiko Venäjän muuttunut ulkopolitiikka päätökseen siirtää merivoimien johto Muskön tukikohtaan?

– Päätöksen taustalla oli alueen heikentynyt turvallisuustilanne, Landberg sanoo.

Tekevätkö Ruotsin ja Suomen merivoimat tiivistä yhteistyötä?





– Ilman muuta. Yhteistyö Suomen kanssa on itsestään selvää. Kahden viikon päästä alkaa Swenex-harjoitus, Landberg sanoo. Swenex https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/swenex19/ (Swedish Naval Exercise) on Ruotsin merivoimien suurin harjoitus. Se järjestetään joka vuosi. Tänä vuonna se pidetään 12.–24. lokakuuta.Syyskuussa pidetty Northern Coasts 2019 -harjoitus on hyvä esimerkki Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä. Tanskan ja Saksan rannikoilla järjestetty monikansallinen harjoitus syvensi osallistujamaiden yhteistyötä ja kehitti merivoimien laivastojoukkojen valmiutta. Suomen ja Ruotsin yhteistyö oli harjoituksessa avainasemassa.Suomalaiset harjoitusjoukot toimivat harjoituksessa suomalais-ruotsalaisen merellisen taisteluryhmän (Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG) esikunnan johdossa.

Tutkija: Muskö suojaa Ruotsin laivastoa Venäjän iskulta