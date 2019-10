Ulkomaat

Trump kiivaana Niinistön tapaamisen alla – nämä viestit hän löi julki heti aamulla

Juuri nyt

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006257927.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1179406259273031682