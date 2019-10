Nelikymppinen mies sairastui ”brexit-psykoosiin” – vainoharhat ja hallusinaatiot alkoivat heti kansanäänestyksen jälkeen

Ulkomaat

Nelikymppinen mies sairastui ”brexit-psykoosiin” – vainoharhat ja hallusinaatiot alkoivat heti kansanäänestyks

Lääketieteen alan lehdessä julkaistun artikkelin mukaan kyseessä on tiettävästi ensimmäinen tapaus, jossa psykoottisen häiriön laukaisevana tekijänä on ollut Britannian EU-eroprosessi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toipui täysin lääkityksen avulla