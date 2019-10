Niinistö on tavannut Trumpia poikkeuksellisen tiuhaan – asiantuntija: presidentin ”hiljainen diplomatia” vetoaa

Ulkomaat

Niinistö on tavannut Trumpia poikkeuksellisen tiuhaan – asiantuntija: presidentin ”hiljainen diplomatia” vetoa

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Niinistö on selkeästi tässä löytänyt sen menestyksen formulan ja pystyy käymään keskusteluja sillä tavalla, että uusia kutsuja on tullut ja aitoa vuoropuhelua syntynyt.