Mediat: Hongkongin poliisi ampui tuliaseella mielen­osoittajaa rintaan

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tuliaseita käytetään Hongkongin viikkoja jatkuneissa mielenosoituksissa mielenosoittajia vastaan.

Seuraa suoraa lähetystä Hongkongista otsikon alla olevalta videolta.





Hongkongin mielenosoituksia hajottamaan pyrkivä poliisi on käyttänyt ensimmäistä kertaa tuliaseita mielenosoittajia vastaan, kertovat mediat. South China Morning Postin mukaan poliisilähde on kertonut, että ainakin kahdella eri alueella on ammuttu varoituslaukauksia.Guardian uutisoi, että Stand News -sivustolla julkaistussa videossa verta vuotava mielenosoittaja pyytää päästä sairaalaan. Sosiaalisessa mediassa liikkuu niin ikään kuvia tapauksesta.Jo kuukausia jatkuneet mielenosoitukset ovat yltyneet tänään erityisen kiivaiksi Kiinan 70-vuotisjuhlallisuuksien vuoksi. Poliisi ei ole antanut mielenosoituksille lupaa.