Ikkunoita tulitettiin, mutta lasi ei edes särkynyt – Valkoinen talo voi olla maailman tarkimmin vartioitu rakennus

Ikkunoita tulitettiin, mutta lasi ei edes särkynyt – Valkoinen talo voi olla maailman tarkimmin vartioitu rake

21-vuotias mies tulitti Valkoisen talon toisen kerroksen ikkunoita puoliautomaattisella kiväärillä seitsemästi, mutta yksikään ikkuna ei edes särkynyt.

Mikäli joku poikkeaa reitiltä tai ei ole ilmoittanut lennosta etukäteen, viranomaiset varoittavat kerran.

Valkoinen talo, Yhdysvaltain presidentin virka-asunto ja pääasiallinen työpaikka, on uusklassista tyyliä edustava vitivalkoinen kartano osoitteessa 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C.Rakennuksesta löytyy paljon yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi internetistä. Sen suuri salaisuus ovat kuitenkin turvajärjestelyt, jotka saattavat olla maailman tiukimmat. Urbaaneja legendoja massiivisista turvajärjestelyistä liikkuu, mutta varmoja faktoja on tiedossa vähän.Yhdysvaltain istuvia presidenttejä vastaan on tehty historian saatossa 33 salamurhayritystä. Niistä neljä on valitettavasti onnistunut.Tämä kaikki Valkoisen talon järeistä turvajärjestelyistä – ehkä – tiedetään.Lähes kaikissa kuvissa Valkoisesta talosta näkyy paljon ikkunoita. Presidentin istuessa työpöytänsä takana Oval Officessa, hänen selkänsä on ikkunoihin päin. Entä jos joku alkaa ampua Valkoisen talon laseja?Ikkunat ovat käytännössä läpitunkemattomat. Vuoden 2011 marraskuussa 21-vuotias mies tulitti Valkoisen talon toisen kerroksen ikkunoita puoliautomaattisella kiväärillä seitsemästi, mutta yksikään ikkuna ei edes särkynyt. Hyökkääjä tuomittii 25 vuodeksi vankilaan.Eri lähteiden mukaan Valkoisen talon lasit ovat huomattavasti kestävämmät kuin esimerkiksi pankeissa.Valkoisen talon alueella ei ylipäänsä liikuta huomaamatta. Infrapunasensorit kattavat tilukset senttimetrien tarkkuudella. Kyse ei ole 1970-luvun toimitaelokuvien lasereista, vaan sensoreista, joiden ”katse” ulottuu taivaallekin.Huipputehokkaat tunnistimet aiheuttavat hälytyksiä tämän tästä. Yleensä ”tunkeutujaksi” osoittautuu itärannikolla yleinen harmaaorava Sciurus carolinensis.Valkoisessa talossa on saatavilla yleisökierroksia 11 eri kielellä. Kuka tahansa ei silti pääse käytäville vaeltelemaan – ainakaan välittömästi.Vierailijoiden on toimitettava hakemus yleisökierrokselle vähintään 21 päivää ennen suunniteltua visiittiä. Turvallisuusviranomaiset tutkivat jokaisen taustat etukäteen. Turvajärjestelyistä johtuen vain osa Valkoisen talon huoneista esitellään turisteille.Washington D.C. on lentokieltoaluetta. Jokaisen kaupunkiin laskeutuvan koneen on käytettävä tarkoin määrättyä reittiä Ronald Reagan National Airport -kentälle. Mikäli joku poikkeaa reitiltä tai ei ole ilmoittanut lennosta etukäteen, viranomaiset varoittavat kerran.Alueella on eri tietojen mukaan käytössä yhdysvaltalais-norjalainen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). Asiasta kirjoitti muun muassa norjalainen talouslehti Økonomisk Rapport vuonna 2006.NASAMS:in valmistaja, norjalainen teollisuuskonserni Kongsberg ei ole vahvistanut tietoa, mutta on kertonut yhteistyöstä amerikkalaisen Raytheonin kanssa. NASAMS perustuu Raytheonin ohjukseen.Suomi käyttää Kongsbergin ja Raytheonin NASAMS II -ilmatorjuntaohjuksia. Täällä siitä käytetään lyhennettä ITO 12. Siihen kuuluu kolme ohjuslavettia, ja kokoonpano on toteutettu Suomessa.Wearethemighty.com-sivuston mukaan Valkoisen talon katolla saattaa olla myös erillinen AN/TWQ-1 Avenger-ilmatorjuntajärjestelmä.Lentokieltoalueella on tilaa miehittämättömille lennokeille eli droneille – kunhan ne ovat Salaisen palvelun ohjauksessa.Valkoisen talon ympäristössä liikkuu lukuisia erilaisia droneja, jotka valvovat aluetta. Osa on varustettu aseilla, joilla ne voivat tuhota mahdolliset vihollisen lähettämät lennokit.Tukevin turva on Valkoisen talon tiluksia kiertävä aita. Teräksestä ja betoniraudasta rakennettu, vajaat 3,5 metriä korkeaa aitaa on liki mahdoton kiivetä, ja se on niin jykevää tekoa, että isokin kulkuneuvo pysähtyy kuin seinään.Aidan huipulla on varmuuden varalta vielä teräviä piikkejä sekä tunnistimet, joista lähtee hälytys Salaisen palvelun agenteille välittömästi, jos akrobaatti onnistuu kapuamaan niin korkealle.Valkoisen talon ympärille rakennettiin ensimmäinen aita presidentti Thomas Jeffersonin kaudella vuonna 1801.Lähteet: maavoimat.fi, wearethemighty.com, orapp.no, washingtonpost.com