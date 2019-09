Ulkomaat

Ilmastokokoukseen osallistunut Teuvo Hakkarainen osti New Yorkissa Trump-lippiksen – huutoa tuli heti

Teuvo Hakkarainen

Hakkarainen

Hakkaraisen

Vaikka

ei ehdi kauaa seistä Manhattanilla kadunkulmassa Trump-lippalakki päässään, kun ohikulkeva mies huutaa hänelle vihaisesti.– Mitä se sanoi? Hakkarainen kysyy.– Paskiainen pannaan virkasyytteeseen, suomennan.Europarlamentaarikko naurahtaa ja ottaa lakin päästään. Hän ei halua provosoida.Tästä Hakkaraista (ps) jo varoitettiin. Hän ehti New Yorkissa vierailla yhdessä turistikohteessa. Valinta oli selvä. Hakkarainen kävi Trump Towerissa ostamassa punaisen lakkinsa.Hän ehti kulkea uusi ostos päässään vain hetken aikaa, kun kaksi Trumpia kannattavaa naista pysäytti hänet. He neuvoivat avustajan tulkkaamana, että Hakkaraisen kannattaa ottaa lakki päästään jos ei halua joutua vaikeuksiin.Hakkarainen totteli.osallistui tällä viikolla YK:n ilmastokokoukseen Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan delegaatiossa.Hakkarainen ei tosin usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen.– Kyllähän ne vähän suunta vääntelee ja raapii päätään, kun mä kommentoin, Hakkarainen virnistää.Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi keskiviikkona mittavan erikoisraportin, joka kokoaa yhteen tietoja tuhansista tutkimuksista liittyen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin maailman meriin, jäätiköihin ja lumipeitteisiin.Hakkaraista tiedemiehet eivät vakuuta.– Mennäänpä nyt tähän tieteeseen. Onko näin, että meillä on ollut jääkausi? Onko meillä ollut dinosaurukset? No piereksikö ne dinosaurukset tänne jääkauden ja kuoli omiin pieruihinsa? Hakkarainen kysyy.– Periaatteessa näin yksinkertaista se on.– Muistan, kuinka 1980-luvulla talvet alkoivat muuttua erilaisiksi. Ne ovat erilaisia, en minä sitä kiistä. Ei jääkausi tullut 30 vuodessa. Nyt kun katsotaan 30 vuotta eteenpäin, saattaa tulla jääkausi ja ruvetaan jäätä sulattamaan.mielestä ilmastokokous oli ajan tuhlausta. Hän ei usko, että sillä on vaikutusta.– No ei sitten varmasti yhtään mitään. Kaikkihan täällä puhuu siitä ja on huolissaan. Hysteriaa luodaan ja lapsia pelotellaan, mutta kukaan täällä ei ole valmis luopumaan elämäntavoistaan, Hakkarainen huomauttaa.– Lennellään ympäri maapalloa ja täälläkin ollaan ja kohta mennään seuraavaan ja seuraavaan. Mä lennän Brysseliin, mä lennän Strasbourgiin. Viikoittain koko porukka vaihtaa paikkaa. Itse ei tehdä yhtään mitään, pahennetaan vain tilannetta.Hakkarainen sanoo muistavansa ajan, jolloin hänen lapsuudenkodissaan ei ollut sähköä. Hän kertoo olevansa valmis luopumaan tietokoneista ja kännyköistä, mikäli vakuuttuu ihmisten päästöjen todella aiheuttavan ilmastonmuutoksen.– Elämäntapa pitää muuttaa. Nämä ilmastoaktivistit saa ensimmäisenä heittää kännykän ja tietokoneet pois. Sitten ei tilasta Kiinasta tavaraa, joka laivalla tai lentokoneella tuodaan meille suomeen.Hakkarainen ei tieteeseen luota, Trumpiin hän uskoo horjumatta ja toivoo tämän uudelleenvalintaa Yhdysvaltojen presidentiksi.– Hän on tähän mennessä ainoa presidentti, joka on pitänyt vaalilupauksensa, Hakkarainen sanoo.– Olivat ne sitten vääriä tai huonoja päätöksiä, mutta hän on tehnyt mitä on luvannut.