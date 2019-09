”Olen viettänyt kolme kuukautta täällä kahleet jaloissani” – 400 poikaa ja miestä pelastettiin Nigeriassa paljastuneesta ”kidutustalosta”

Ulkomaat

”Olen viettänyt kolme kuukautta täällä kahleet jaloissani” – 400 poikaa ja miestä pelastettiin Nigeriassa palj

Pohjois-Nigeriassa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Rakennuksesta löytyi ”kidutuskammio”









Rajoitettuja tapaamisia kolmen kuukauden välein