Lähes 20 loukkaantui, kun öljy­tankkeri räjähti Etelä-Koreassa – valtava tuli­pallo nousi ilmaan

kaksi alusta jouduttiin evakuoimaan, kun satamassa olleessa öljytankkerissa tapahtui räjähdys ja siitä syntyneet lieskat levisivät toiseen lähellä olleeseen alukseen.Räjähdys tapahtui aikaisin lauantai-aamuna Suomen aikaa Ulsanin kaupungissa maan kaakkoisosassa. Räjähdys nosti valtavan tulipallon korkealle aluksen yläpuolelle, ja sankka musta savu nousi ilmaan. Palomiehet kamppailivat liekkien kanssa saadakseen palon hallintaan.Räjähdyksen syytä selvitettiin yhä lauantai-iltana.Paloviranomaiset kertoivat AFP:lle, että ainakin 18 loukkaantui räjähdyksen tai siitä syntyneen tulipalon vuoksi. Yksi heistä on saanut kolmannen asteen palovammoja, ja hän on kriittisessä tilassa.Yhdeksän loukkaantuneista on Etelä-Koreasta. Venäjän konsulaatin mukaan öljytankkerin henkilökunnasta kymmenen olisi ollut Venäjän kansalaisia, mutta kukaan heistä ei loukkaantunut vakavasti.