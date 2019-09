Ulkomaat

Tshadissa yli 50 ihmistä kuollut kultakaivoksen romahdettua

Onnettomuus tapahtui kaivoskaupunki Kouri Bougoudissa Tibestin alueella, missä on paljon laittomia kaivoksia. Alue on lähellä Libyan rajaa.Erään lähteen mukaan turmassa olisi lisäksi loukkaantunut liki 40 ihmistä, joista parikymmentä vakavasti.Tibestin aluella on paljon rikollisjoukkoja, jotka pyrkivät hyötymään alueen kultaryntäyksestä.Tammikuussa syntyi yhteenottoja Libyasta tulleiden arabikaivosmiesten ja tshadilaisten Ouaddain yhteisöstä tulleiden kaivosmiesten välille, jolloin kymmeniä ihmisiä kuoli, kertoivat turvallisuuslähteet.Kouri Bougoudi on ollut etnisten, paikallisten ja maan ulkopuolelta tulleiden ryhmien välisten yhteenottojen keskipisteessä useamman vuoden ajan, eli siitä lähtien, kun kultaesiintymät siellä löydettiin.