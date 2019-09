Ulkomaat

Ilmastonmuutokseen voi sopeutua, mutta millaisin keinoin? IS kokosi 13 keskeistä asiaa

keino ehkäistä maapallon ilmaston lämpenemistä on leikata hiilipäästöjä. Ehkäisy on ilmastokielellä mitigaatiota. Sen päämääränä on vähentää globaalia kasvihuonekaasujen kuormaa.Mutta miten hoitaa adaptaatio eli sopeutuminen keskilämpötilojen nousun aiheuttamiin vaikutuksiin? Se vaatii muutosta ajattelussa, suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Adaptaation päämääränä on riskien ennakointi ja yhteiskunnan joustavuuden ja selviytymiskyvyn eli resilienssin kehittäminen.Tässä 3D-grafiikassa on tietoa sekä mitigaatiosta että adaptaatiosta. Sekä ilmastonmuutoksen ehkäisi että sen vaikutusten hillitseminen vaativat yhteiskunnilta suuria investointeja, mutta pitkällä aikavälillä toimet säästävät sekä rahaa että ihmishenkiä.tieteelliset tiedot ilmastonmuutoksesta ovat hälyttäviä.Maapallon ilmaston lämpeneminen on kiihtynyt, kertoo Maailman meteorologisen järjestön WMO:n tuore raportti. Maapallon keskilämpötila on raportin mukaan noussut jo 1,1 astetta esiteollisesta ajasta.Tiedot nopeasta muutoksesta ovat hälyttäviä, eivätkä hallitusten nykyiset sitoumukset ja toimet riitä nousun rajoittamiseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteeseen. Siksi ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat käydä yhä voimakkaammiksi.Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusin raportti puolestaan kertoo, että merenpinta nousee maailmanlaajuisesti yli kaksi kertaa niin nopeasti kuin viime vuosisadalla. Syynä on Grönlannin ja Antarktiksen mannerjäätiköiden sekä muiden jään peittämien alueiden kiihtyvä sulaminen.Merenpinta voi nousta vuosisadan loppuun mennessä 60–110 senttiä, jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei onnistuta rajoittamaan. Nousu jää 30–60 senttiin, jos maapallon keskilämpötilan nousu jää alle kahteen asteeseen. Silläkin olisi suuria vaikutuksia satojen miljoonien rannikoilla asuvien ihmisten elämään.Siksi sekä ehkäisyllä että sopeutumisella on kiire.