Tänään on Greta Thunbergin ideoima ilmastolakko - seuraa suoraa lähetystä Helsingistä kello 10

Ilmastolakkoja järjestetään ympäri maata, järjestäjien mukaan reilulla parillakymmenellä paikkakunnalla.Helsingissä Eduskuntatalon edessä järjestetään kello 10–14 tapahtuma, jossa eduskunnalta vaaditaan ilmastotekoja. Kello 12 on iso yhteinen ilmastohuuto. Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) aikoo tulla tervehtimään nuoria. ISTV välittää HSTV:n suoran lähetyksen paikan päältä kello 10.00 - 12.00.Myös aikuisia on kutsuttu tukemaan ilmastolakkoilevia nuoria.Yritysvastuujärjestö Finnwatchista kerrottiin torstaina, että Eduskuntatalon edustalle odotetaan tuhansia ihmisiä.Finnwatch on haastanut yritykset pohtimaan ilmastolakkopäivänä vakavasti omaa rooliaan ilmastokriisin torjunnassa. Yli 30 yritystä on vastannut haasteeseen.Juuret Greta Thunbergin koululakossaTapahtuman juuret ovat 16-vuotiaan ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin Fridaysforfuture-koululakossa.Viime perjantaina YK:n ilmastokokouksen alla järjestettiin maailmanlaajuinen ilmastolakko, joka keräsi marsseille miljoonia ilmastonmuutoksesta huolestuneita ihmisiä ympäri maailmaa.Thunberg osallistui kokoukseen ja piti siellä raivokkaan puheenvuoron, jossa syytti maailman johtajien pettäneen hänen sukupolvensa.– Tämä on väärin. Minun ei pitäisi olla täällä. Minun pitäisi olla koulussa valtameren toisella puolella, hän sanoi.– Te olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoilla, ja kuitenkin minä olen yksi onnekkaista. Ihmiset kärsivät, ihmiset kuolevat, koko ekosysteemi on romahtamassa, Thunberg jyrisi.