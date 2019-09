Ulkomaat

6,5 magnitudin maanjäristys iski pienelle saariryppäälle Itä-Indonesiassa

Maa on järissyt itäisessä Indonesiassa, Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Järistys oli voimakkuudeltaan 6,5 ja se tapahtui noin 30 kilometrin syvyydessä.Keskus ei antanut maanjäristyksen jälkeen alueelle tsunamivaroitusta. Uhreista ei toistaiseksi ole tietoa, mutta Indonesian viranomaisten mukaan järistys on voinut vaurioittaa rakennuksia.Järistys tapahtui lähellä Malukun saaria, jotka sijaitsevat yli 2 500 kilometrin päässä pääkaupunki Jakartasta.Indonesia sijaitsee mannerlaattojen törmäyskohdassa, alueella jota usein kutsutaan Tyynenmeren tulirenkaaksi, ja on yksi luonnonkatastrofeille herkimmistä maista. Maassa on toistuvasti kuolonuhreja vaativia maanjäristyksiä.Viime vuonna Sulawesilla yli 4 300 ihmistä kuoli tai katosi, kun voimakkaan maajäristyksen aiheuttama tsunami iskeytyi saarelle.