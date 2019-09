Ulkomaat

Arja Paanasen kolumni: Venäläisen byrokratian voittaa vain ystävällinen venäläisviranomainen

Kirjeenvaihtajan

Tällä kertaa

Lopulta

työluvan ja -viisumin uusiminen on jokavuotinen seikkailu, joka paljastaa aina jotain uutta Venäjän byrokratiasta.Yleishavainto on, että paperisota on vain lisääntynyt ja uusia yllätyksiä tulee eteen joka vuosi. Mutta samaan aikaan Venäjän viranomaisten ystävällisyys ja palvelualttius on parantunut huimasti.Eli mikäs siinä on toimistosta toiseen ravatessa, kun tiskin takana odottaa aina mukava viranomaiskontakti!Jotta pystyn ylipäätään aloittamaan papereiden uusimisen, on ensin rekisteröidyttävä Pietarissa asuntooni. Aiemmin rekisteröinnin saattoi tehdä postissa, mutta nykyisin se pitää tehdä ”kunnallisten ja valtiollisten palveluiden monitoimikeskuksessa”.Tarvitaan muun muassa todistus asunnon omistamisesta, ilman pienintäkään virhettä täytetty kaksipuoleinen yksityiskohtainen anomuslomake ja kopiot passin kaikista merkintäsivuista. Passi pitää kaiken lisäksi käännättää venäjäksi auktorisoidulla kääntäjällä ja kaikki on todistettava oikeaksi notaarin sinetillä ja leimalla.Tämän kaiken hankin. Täytin myös jo tutuksi käyneen anomuslomakkeen. Rekisteröintitoimistossa kävi kuitenkin ilmi, että olin täyttänyt vanhanmallisen lomakkeen, joka kelpasi aiemmin postille.Ystävällinen virkailija pahoitteli, ettei voi ottaa vastaan lomakettani, vaikka uusi lomake eroaa vanhasta vain kosmeettisesti parista kohtaa. Palasin siis kotiin, etsin uudenmallisen lomakkeen netistä, täytin tietokoneella, printtasin kaksipuoleiseksi ja menin takaisin monitoimitoimistoon jonottamaan.kohdalle osui uusi ystävällinen virkailija, joka tarkisti lomakkeen tarkkaan. Ja eikös sieltä löytynyt taas virhe!Olin merkinnyt kerrostaloasuntoa tarkoittavan kv-lyhenteen samaan leveään ruudukkoon asuntoni numeron kanssa, vaikka niiden pitää olla peräkkäisissä ruudukoissa. Lisäksi olin kirjoittanut ammatikseni ”tiedotusvälineen kirjeenvaihtaja”, vaikka virkailijan mukaan se kohta pitää jättää tyhjäksi.Palasin takaisin asunnolleni tietokoneen ja printterin ääreen. Kirjoitin asunnon numeron oikeaan kohtaan, tyhjensin ammattitiedot ruudukosta ja taas monitoimitoimiston jonoon.Kun kolmannen kerran menin toimistoon saman päivän aikana, jopa vastaanottovirkailija parahti myötätuntoisesti: ”Täälläkö te taas olette! Ettekö te saa millään papereita kuntoon?”Jouduin taas uuden virkailijan luukulle. Hän aloitti tarkistuksen ja huomasi pian, että lomakkeesta puuttui merkintä ammatistani.– Miksi te olette jättänyt tämän tyhjäksi? Tässä pitää olla merkintä ammatista, hän huomautti.Selitin virkailijalle rauhallisesti, että viereisessä kopissa oleva toinen virkailija vaati juuri aiemmin tänään minua jättämään ammattimerkinnän tyhjäksi. Edellinenkin virkailija oli onneksi vielä paikalla, joten seuraavaksi he alkoivat neuvotella keskenään.viimeinen virkailija voitti – ja myös inhimillisyys voitti. Sain poikkeusluvalla kirjoittaa lomakkeeseen käsin ”tiedotusvälineen kirjeenvaihtaja”, vaikka yleensä lomake hyväksytään vain joko kokonaan koneella kirjoitettuna tai kokonaan käsin kirjoitettuna.Koko rumbaan meni yhteensä seitsemän tuntia. Missään vaiheessa en kokenut sitä henkilökohtaisena simputuksena, vaan tällaista Venäjän byrokratia nyt vain sattuu olemaan.Entä sitten se työlupa ja viisumi? Monen muun mutkan jälkeen näyttää lupaavalta, että paperit ovat kuukauden kuluttua kunnossa vuodeksi eteenpäin.Arja Paananen