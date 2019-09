Ulkomaat

Aaltola: virka­syyte­kohu vaikuttaa Niinistön ja Trumpin tapaamiseen

– Kaikkea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aaltola





, mitä presidentti Trump nyt tekee, seurataan hyvin tiiviisti. Sisä- ja ulkopolitiikka sekoittuvat iloisesti toisiinsa.Aaltola arvioi, että Trumpin ja Niinistön tapaamisessa median huomio keskittyy viraltapanoasiaan.– Se antaa oman sävynsä. Yhdysvaltain julkinen keskustelu ei ole kiinnostunut millään tasolla Suomen asioista.Keskiviikkoisen tapaamisen asialistalla on yhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä Euroopan ja arktisen alueen turvallisuudessa. Lisäksi presidentit keskustelevat kaupallisesta ja teknologisesta yhteistyöstä.Niinistö on tapaamisissaan ulkomaisten johtajien kanssa ottanut esille Ukrainan tilanteen. Nyt Trumpin virkasyytetutkinta sai pontta tämän Ukraina-puhelusta.– Ukraina-kuvion nivoutuminen Yhdysvaltain sisäpoliittiseen debattiin tuo välillisiä seurauksia myös Niinistön tapaamisen agendaan, Aaltola toteaa.uskoo, että viraltapanotutkinta aiheuttaa sen, että Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaaleista muodostuu kansanäänestys Trumpista. Se, kumpi puoli hyötyy enemmän kohusta, on Aaltolan mielestä ”fifty-fifty.”– Sitähän demokraatit olivat pelänneet, että he eivät saa tuotua vaaleissa esiin omaa agendaansa vaan kaikki käsittelee Trumpin tekemisiä. Mutta nyt on tehty uudelleen arvio, että ehkä tämä (virkasyyte) sittenkin hyödyttää demokraatteja.– Oma arvioni on, että Trump on niin teflonia, että häneen ei tule tarttumaan mikään. Hän jopa saattaa menestyä näissä olosuhteissa. Toisaalta toistuvat skandaalit saattavat nakertaa Trumpin suosiota tai ainakin estää sen kasvu.