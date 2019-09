Ulkomaat

Suora lähetys kello 11.50: Uusi ilmastoraportti julki – keskiössä merien ja jäätiköiden tilanne

Suora lähetys kello 11.50: Uusi ilmastoraportti julki – keskiössä merien ja jäätiköiden tilanne Nyt toistetaan : Suora lähetys kello 11.50: Uusi ilmastoraportti julki – keskiössä merien ja jäätiköiden tilanne

SUORA LÄHETYS Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee tänään erikoisraportin, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia maapallon jäätyviin alueisiin.

Raportti keskittyy muun muassa meriin ja siihen, miten ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi jäätiköihin ja merijäähän. Raportissa tarkastellaan myös, miten nämä muutokset vaikuttavat näillä alueilla. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on ollut erityisen nopeaa pohjoisilla alueilla.



ISTV näyttää raportin julkistustilaisuuden Monte Carlosta Monacosta suorana lähetyksenä alkaen kello 11:50.



Tämän jälkeen, kello 13.00 julkistetaan kansallinen raportti Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. ISTV näyttää myös tämän tilaisuuden suorana lähetyksenä.



Raportti täydentää elokuussa julkaistua maa-alueita koskevaa raporttia. Niin elokuussa kuin IPCC:n viime vuonna julkaisemassa raportissa on painotettu, että ihmiskunnalla on kiire pysäyttää ilmastonmuutos, jotta sen vaikutuksia saadaan hillittyä.