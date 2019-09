Ulkomaat

Hurja valvontakameravideo Pakistanin maanjäristyksestä: talo romahti miehen päällä

Hurja valvontakameravideo Pakistanin maanjäristyksestä: talo romahti miehen päällä

Romahtamaisillaan olleesta rakennuksesta ulos juossut selvisi täpärästi.

Pakistanissa koettiin tiistaina voimakas maanjäristys, joka on vaatinut ainakin 20 kuolonuhria. Lisäksi loukkaantuneita on viranomaisten mukaan yli 300.



Järistyksen keskus oli lähellä Mirpurin kaupunkia, ja sen voimakkuudeksi mitattiin 5,8.



Järistyksestä julkisuuteen levinnyt hurja valvontakameravideo (artikkelin yllä) osoittaa, kuinka talo romahtaa kirjaimellisesti miehen päällä, joka on juoksemassa muiden perässä ulos rakennuksesta. Hän kuitenkin pelastui täpärästi.