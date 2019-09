Ulkomaat

Johnson: ”Kunnioitamme oikeuden päätöstä – parlamentti palaa koolle”

YK:n ilmastokokoukseen osallistuva Johnson kommentoi Britannian korkeimman oikeuden päätöstä New Yorkissa. Hän sanoi olevansa eri mieltä päätöksestä.– Luonnollisesti kunnioitamme tuomiota ja oikeusprosessia. Mielestäni tämä ei ole oikein, mutta nyt me jatkamme ja totta kai parlamentti palaa koolle, Johnson sanoi.Johnson myös toisti jälleen lupauksensa siitä, että brexit tapahtuu 31. lokakuuta.Korkein oikeus päätti tiistaina, että Boris Johnsonin hallituksen päätös jäädyttää parlamentti oli laiton.Oppositio on vaatinut kuuluvasti Johnsonin eroamista. Reutersin pääministerin kansliasta saamien tietojen mukaan Johnson ei kuitenkaan ole aikeissa erota. SkyNewsin mukaan Johnson keskeyttää matkansa New Yorkissa ja lentää takaisin Britanniaan jo tänään pidettyään ensin puheenvuoronsa YK:n ilmastokokouksessa.