Suora lähetys juuri nyt: Britannian korkein oikeus antaa päätöksensä – johtiko Johnson kuningatarta harhaan

Jatkomahdollisuuksien loputon suo

Britannian korkein oikeus antaa tänään päätöksensä siitä, toimiko pääministeri Boris Johnson laillisesti määrätessään parlamentin poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle. Tuomio on määrä julistaa puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa. Siinä otetaan kantaa Johnsonin kuningatar Elisabetille toimittamaan pyyntöön keskeyttää parlamentin toiminta 14. lokakuuta asti.Johnson ei toistaiseksi ole kertonut, miten hänen hallituksensa reagoi, jos oikeus toteaa istuntotauon pidentämisen laittomaksi. Hän sanoi kuitenkin noudattavansa oikeuden päätöstä.Johnsonin mukaan istuntotauon tarkoitus on antaa hänen hallinnolleen mahdollisuus valmistella rauhassa uutta lainsäädäntöä. Hänen arvostelijoidensa mielestä tarkoituksena oli yrittää vaientaa kansanedustajat, jotka vastustavat Johnsonin uhkausta lähteä EU:sta 31. lokakuuta tarvittaessa vaikka ilman sopimusta.Johnsonin on myös syytetty valehdelleen kuningattarelle istuntotauon syistä. Johnson on kiistänyt tiedon useaan otteeseen.Jos oikeuden päätös on Johnsonille myönteinen, parlamentti palaa istuntotauolta 14. lokakuuta, kuten hallitus on halunnut.Mikäli korkein oikeus päättää istuntotauon pidentämisen olleen laiton, jatkomahdollisuuksia on tyypilliseen brexit-tapaan runsaasti.Oikeuden päätös saattaa ensinnäkin jättää hallitukselle mahdollisuuden julistaa istuntokauden pidentäminen uudelleen, laillisella tavalla niin, että parlamentti kuitenkin palaa työhön vasta 14. lokakuuta. Oikeus voi toisaalta päättää myös niin, että ainoa laillinen tapa muuttaa päätöstä on se, että parlamentti palaa työhön ennen 14. lokakuuta. Tämä vaatisi kuitenkin lukuisia järjestelyjä.Oikeuden päätös voi myös olla sellainen, että koko jäädytys tulkitaan laittomaksi ja parlamentti palaa työhönsä heti, niin kuin koko istuntotaukoa ei olisi ollutkaan. Tällöin pääministeri Johnson voisi kuitenkin mahdollisesti pyytää uutta istuntotaukoa.Toisaalta oikeus voi myös pelkästään julistaa istuntokauden pidentämisen laittomaksi ja jättää ylä- ja alahuoneen puhemiehien päätettäväksi, miten asiassa edetään.Oikeuden päätös on kuitenkin huipennus kolme vuotta jatkuneelle taistelulle brexitin muodosta Johnsonin, hänen edeltäjänsä Theresa Mayn ja parlamentin alahuoneen välillä.Ennen parlamentin istuntotaukoa kansanedustajat hyväksyivät lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton brexit.Aiemmin tässä kuussa Skotlannin vetoomustuomioistuin linjasi, että Johnsonin päätös parlamentin istuntotauosta oli lainvastainen. Oikeus ei kuitenkaan määrännyt päätöstä kumottavaksi, koska se jäi odottamaan Britannian korkeimman oikeuden ratkaisua asiaan.