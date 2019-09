Ulkomaat

Venäjä liittyi virallisesti Pariisin ilmastosopimukseen

23.9. 20:52

Pääministeri Dmitri Medvedevin mukaan Venäjälle on tärkeää osallistua päästöjen vähentämiseen.

Venäjä on liittynyt Pariisin ilmastosopimukseen. Asiaa koskevan asiakirjan allekirjoittaneen pääministeri Dmitri Medvedevin mukaan Venäjä hyväksyy virallisesti joulukuussa 2015 tehdyn Pariisin ilmastosopimuksen.



Medvedevin mukaan Venäjälle on tärkeää osallistua päästöjen vähentämiseen.



Venäjän ilmoitus tuli muutama tunti ennen YK:n ilmastohuippukokouksen alkua New Yorkissa.