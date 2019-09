Ilmastohuippukokous alkaa New Yorkissa, puhujina muun muassa presidentti Niinistö ja Thunberg - seuraa suoraa lähetystä kello 17

Ulkomaat

Ilmastohuippukokous alkaa New Yorkissa, puhujina muun muassa presidentti Niinistö ja Thunberg - seuraa suoraa

Kuutisenkymmentä maailman johtajaa, heidän joukossaan myös Suomen presidentti Sauli Niinistö, osallistuu tänään YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin isännöimään ilmastohuippukokoukseen New Yorkissa.Paikalla on myös ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka puhuu heti Guterresin jälkeen. ISTV näyttää tilaisuuden suorana alkaen kello 17.Ilmastohuippukokoukseen eivät kuitenkaan osallistu muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja Australian pääministeri Scott Morrison. Trump veti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. Brasiliassa sademetsää on tänä vuonna poltettu kiihtyvällä tahdilla ja Australia aikoo nojautua energiantuotannossaan edelleen hiileen.Maailman suurimmista hiilidioksidipäästöistä vastuussa oleva Kiina lähettää paikalle ulkoministeri Wang Yin. Guterres vihjaili viime viikolla, että Kiinalta saattaa olla tulossa uusia päästörajoituskeinoja.Maailman hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet, vaikka Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015 sovittiin niiden leikkaamisesta. Tänä vuonna päättyvästä viisivuotisjaksosta on tulossa lämpimin koskaan tilastoitu.'