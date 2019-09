Ulkomaat

Italiassa vankilan työntekijöitä syytetään kidutuksesta

Työntekijöiden epäillään hakanneen ja nöyryyttäneen vankia.

Italiassa 15 vankilan työntekijää on joutunut tutkinnan kohteeksi kidutussyytösten takia, Italian media kertoo. Sienan syyttäjä syyttää työntekijöiden hakanneen ja nöyryyttäneen tunisialaista vankia viime vuonna San Gimignanon vankilassa, kertoo Repubblica-sanomalehti.



Syyttäjän väitteet perustuvat valvontamateriaaleihin ja muiden vankien kertomuksiin.



Vankien oikeuksia puolustavan Antigone-järjestön mukaan tapaus on ensimmäinen, joka etenee syyttäjän tutkintaan sen jälkeen, kun kidutus kriminalisoitiin vuonna 2017.



Kesällä kerrottiin, että tilanne San Gimignanon vankilassa on räjähdysherkkä.