Tapah-taifuuni lähestyy Japania – satoja lentoja peruttu

22.9. 13:06

Tapah-taifuuni on lähestynyt tänään Japanin koillisrannikkoa, tuoden mukanaan voimakkaita sateita ja myrskytuulia.

Japanin kansallisen televisiokanavan NHK:n mukaan yli 400 kotimaan lentoa on peruttu myrskyn vuoksi.



Tuulten nopeus on ollut puuskittain noin 45 metrin sekuntiluokkaa. Myrskyn uskotaan lähentelevän Nagasakin aluetta yön aikana, kertoo Japanin ilmatieteen laitos.



Myrskyn on määrä kulkea Japanin ja Korean välisen kanavan läpi, jonka jälkeen sen ennustetaan suuntaavan Japanin pohjoisosiin maanantaina. Myrskyn odotetaan tässä vaiheessa kuitenkin laantuvan.