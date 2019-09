Video: Meksikon Popocatepetl purkautui räjähdysmäisesti ja nostatti yli kilometrin tuhkapatsaan

Ulkomaat

Video: Meksikon Popocatepetl purkautui räjähdys­mäisesti ja nostatti yli kilometrin tuhkapatsaan

Meksikossa sijaitseva Popocatepetl syöksi jälleen savua ja tuhkaa taivaalle räjähdysmäisessä purkauksessa. Purkaus tapahtui lauantaina aamuyöllä kello 5.15 paikallista aikaa, eli kello 13.15 Suomen aikaa.Tuhka- ja kaasupatsas nousi noin 1 200 metrin korkeuteen tulivuoren lumihuippuisen kraatterin yläpuolelle.Tulivuori on purkautunut kuluneen kesän aikana useaan otteeseen, jopa monta kertaa päivässä.Popocatepetl on 5 426 metriä korkea. Se on Meksikon toiseksi korkein vuori. Kaikista Etelä-Amerikan vuorista se on viidenneksi korkein.Tulivuori sijaitsee noin 70 kilometrin päässä maan pääkaupungista Méxicosta.Vulkaanisen tuhkan etenemistä seuraava Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) on varoittanut, että tulivuoren tuhka on liikkunut purkauksen jälkeen 6 000–8 000 metrin korkeudessa.