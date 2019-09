Ulkomaat

Siirtolaisreitti Italiaan muuttunut – yhä useampi tulee Libyan sijaan Tunisiasta

21.9. 20:07

Lähtösataman muutos johtuu turvallisuussyistä. YK:n arvion mukaan Libyasta lähteneistä jopa joka kymmenes on kuollut matkalla.

Monet Afrikasta Italiaan pyrkivät siirtolaiset ovat vaihtaneet lähtösatamaa. Kun aiemmin Italiaan tultiin lähinnä Libyasta, nyt yhä useampi maahanpyrkijä lähtee Tunisiasta, josta merimatka on lyhyempi ja turvallisempi.



Repubblica-lehden mukaan valtaosa Italiaan tänä vuonna saapuneista siirtolaisista on tullut maahan rajavartioston huomaamatta ja tarvitsematta partioalusten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kustantamien pelastusalusten apua. Stampa-lehden haastatteleman syyttäjän mukaan Tunisian kautta on viime aikoina tullut Italiaan Tunisialaisten lisäksi aiempaa enemmän Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kansalaisia.



Lähtösataman muutos johtuu turvallisuussyistä. YK:n kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n arvion mukaan Libyasta lähteneistä jopa joka kymmenes on kuollut matkalla.