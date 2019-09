Ulkomaat

Pariisin ilmasto­marssilla mellakoita – järjestäjät kehottavat hajaantumaan

Viranomaisten mukaan mellakoijat ovat marssin sekaan tunkeutuneita radikaaleja aktivisteja, joita on tuhatkunta.

Pariisissa

ilmastomarssin järjestäjät ovat kehottaneet marssijoita hajaantumaan sen jälkeen, kun osa marssijoista oli ottanut väkivaltaisesti yhteen poliisin kanssa. Viranomaisten mukaan mellakoijat ovat marssin sekaan tunkeutuneita radikaaleja aktivisteja, joita on tuhatkunta.– Älkää ottako riskejä ja lähtekää pois ilmastomarssilta, Greenpeace ohjeisti tviitissään.Ympäristöjärjestö on yksi marssin järjestäjistä. Myös toinen järjestäjätaho Youth for Climate -järjestö kehotti marssijoita lähtemään kotiinsa.Pariisin ilmastomarssi järjestettiin samaan aikaan kuin keltaliivien mielenosoitukset. Jo aiemmin tänään poliisin kerrottiin pidättäneen yli sata mielenosoittajaa keltaliivien protesteissa.