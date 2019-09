Natsi-Saksa oli jo antautunut toukokuussa 1945, mutta kaksi viikkoa sen jälkeen nähtiin syrjäisellä saarella sodan verinen jälkinäytös

Ulkomaat

Natsi-Saksa oli jo antautunut toukokuussa 1945, mutta kaksi viikkoa sen jälkeen nähtiin syrjäisellä saarella s

Führer

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dönitz

Dönitz





Antautumissopimukset





Flensburgissa