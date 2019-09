Ulkomaat

WHO varoittaa: Väkivaltaisuudet vaikeuttavat pahoin ebolan vastaista taistelua Kongossa

20.9. 1:39

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että väkivaltaisuudet Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa vaikeuttavat huomattavasti ebolan vastaista taistelua. Samaan aikaan tarttuvan verenvuotokuumeen leviäminen näyttää kiihtyvän. Esimerkiksi Pohjois-Kivun ja Iturin maakunnissa paljastui lähes 60 uutta tartuntaa viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa, kun viikkoa aiemmin määrä oli 40.



Väkivaltaisuudet muun muassa vaikeuttavat turvallisten hautajaisten järjestämistä. Kuolleen ihmisen eritteissä on on paljon ebola-virusta. Lisäksi rokotteiden toimittamisessa joillekin alueille on vaikeuksia.



Viime vuoden elokuussa alkaneen epidemian aikana ebolaan on kuollut yli 2 100 ihmistä. Tartunnan saaneita on yli 3 100.