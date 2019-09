Lähteet: Valkoisesta talosta lähtöpassit saanut Bolton puhui suunsa puhtaaksi konservatiivien lounaalla – ”Ei mitään positiivista sanottavaa Trumpista”

Ulkomaat

Lähteet: Valkoisesta talosta lähtöpassit saanut Bolton puhui suunsa puhtaaksi konservatiivien lounaalla – ”Ei

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaisku peruttiin viime hetkellä





Talibanin kutsuminen Camp Davidiin ”epäkunnioittavaa”





Trump: ”John ei kyennyt työskentelemään kenenkään kanssa”