Ulkomaat

Kuusikymppistä suomalais­naista syytetään Intiassa ihmis­sala­kuljetuksesta – virunut yli kaksi kuukautta vank

Intialaislehden mukaan naista syytetään kolmen srilankalaisnaisen auttamisesta Eurooppaan väärennettyjen asiakirjojen mukaan. Asianajajansa mukaan nainen on huijauksen uhri.

Asianajaja: Nainen huijattiin tekoon

Kuusikymppistä suomalaisnaista syytetään Intiassa ihmissalakuljetuksesta. Asiasta kertovan intialaislehden mukaan nainen pidätettiin kesäkuussa ja on tällä hetkellä vangittuna karuista oloistaan tunnetussa Bycullan vankilassa Mumbaissa.Lehden mukaan suomalaisnaista epäillään yrityksestä auttaa kolmea Sri Lankasta kotoisin olevaa naista matkustamaan Eurooppaan vääriä henkilöpapereita käyttäen. Syytekirjelmän mukaan naisiin kohdistui hengenvaara heidän kotimaassaan.Nainen otettiin kiinni sen jälkeen, kun yritys auttaa neljättä naista oli epäonnistunut kesäkuussa. 28-vuotias srilankalaisnainen oli 26. kesäkuuta yrittänyt pyrkiä Saksan Frankfurtiin lähteneelle lennolle Mumbain kansainvälisellä lentoasemalla, mutta yritys epäonnistui, kun viranomaiset havaitsivat hänen passissaan olleen maahantuloviranomaisten leiman väärennetyksi.Samalla viranomaiset huomasivat naisen olevan eri henkilö kuin suomalaisnainen, jonka nimissä passi oli.Syytteiden mukaan naiset olivat tavanneet toisensa aiemmin samana päivänä lentoaseman kahvilassa, jonka jälkeen suomalaisnainen oli jättänyt srilankalaisnaiselle lentoaseman käymälään lehden väliin piilotetut matkustusasiakirjat. Srilankalaisnaisen jäätyä kiinni lennon lähtöportilla viranomaiset olettivat suomalaisnaisen paenneen, mutta tajusivat pian tämän nousseen Ahmedabadin kaupunkiin lähteneelle lennolle.Nainen pidätettiin hänen saavuttuaan Ahmedabadiin.Poliisi oli jo keväällä 2017 ottanut Mumbain lentoasemalla kiinni neljä Britannian kansalaista ja neljä Sri Lankan kansalaista, jotka olivat yrittäneet vastaavaa. Tutkinnan yhteydessä viranomaiset huomasivat suomalaisnaisen, joka oli matkustanut Intiaan 18 kertaa seitsemän viime vuoden kuluessa.Tamilin kieltä eteläintialaisessa yliopistossa opiskelleen naisen kerrottiin tutustuneen vuonna 2016 srilankalaiseen mieheen, joka oli vaatinut tätä auttamaan kotimaastaan kotoisin olevia naisia Eurooppaan. Naisen väitetään luovuttaneen nimeään kantaneet väärennetyt passit kolmelle naiselle, jotka lensivät Ranskaan ja Sveitsiin vuosina 2017 ja 2018.Syytteiden mukaan suomalaisnainen olisi saanut srilankalaismieheltä sekä tämän kumppanina toimineelta matkatoimiston omistajalta 1 500 euron korvauksen kustakin matkustajasta.Intialaislehti on haastatellut naisen tuntevaa suomalaista, joka uskoi tämän joutuneen huijatuksi. Samaa sanoi naisen asianajaja, joka kiistää naisen sekaantuneen kolmeen aiempaan tapaukseen.– Mies huijasi hänet auttamaan Sri Lankan kansalaisia matkustamaan Eurooppaan ja piti matkatoimiston naiselle maksamat rahat itsellään, asianajaja sanoi.Suomen ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin, että ulkoministeriön tiedossa on ”Intiassa tapahtunut pidätystapaus”.