Ulkomaat

Iran syyttää kolmea australialaista vakoilusta – bloggaajien uskotaan ottaneen kuvia sotilas­alueista

Bloggaajat hiljenivät viikkoja sitten

Iran syyttää kolmea aiemmin pidättämäänsä australialaista vakoilusta. Aiempien tietojen mukaan kahta brittiläis-australialaista naista on pidetty vankilassa Teheranissa. Lisäksi heistä toisen poikaystävä on ollut vangittuna.Kiinniotetun, matkailusta bloggaavan pariskunnan on syytetty kuvanneen lennokilla armeijan alueita ja kolmannen vangitun vakoilevan toiselle valtiolle. Kyseessä on kaksi erillistapausta, ja pidätetyt odottavat nyt oikeudenkäyntiä.Iran on ensimmäistä kertaa vahvistanut, että australialaiset ovat pidätettynä. Aikaisemmin pidätettyjen perheet kertoivat, että matkailijat olisi pidätetty.– Yhdessä tapauksessa kaksi ihmistä otti kuvia sotilasalueista ja kielletyistä alueista, Iranin edustaja sanoi.Hänen mukaan pari tunnistettiin ja kuvat löydettiin heidän käyttämästään lennokista.Edustajan mukaan kaikille on luettu syytteet ja australialaiset odottavat nyt oikeudenkäyntiä.On epäselvää, milloin kolmikko pidätettiin ja missä heitä on pidetty.Australiasta on kerrottu, että pidätetyille on järjestetty konsulipalveluita. Maan pääministeri sanoi, että ei ole mitään syytä uskoa, että pidätysten takana olisivat poliittiset syyt.Matkabloggaajapariskunta oli dokumentoinut matkojansa sosiaalisessa mediassa kahden vuoden ajan. He kuitenkin hiljenivät noin kymmenen viikkoa sitten julkaistuaan päivityksiä Kirgisiasta ja Pakistanista.Kolmas pidätetyistä on akateemikko, joka on erikoistunut Lähi-idän politiikkaan erityisesti Persianlahden alueella. Hänen perheensä mukaan tutkijaa on pidetty Iranissa useita kuukausia.Uutiset kolmikon pidätyksistä tulivat, kun Australia ilmoitti liittyvänsä Yhdysvaltojen johtamaan liittoumaan Hormuzinsalmessa.