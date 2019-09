Ulkomaat

Tutkija arvioi, mistä Saudi-Arabian iskuissa on kyse: Nyt testataan, missä raja kulkee





Jos minä olisin iranilainen operatiivinen suunnittelija, niin nyt katsottaisiin, kuinka pitkälle uskalletaan mennä.

Iran testaa myös Yhdysvaltoja





Useat iskut tulevat todennäköisesti seuraamaan toisiaan.

Ennemmin tai myöhemmin Yhdysvaltojen on tehtävä jotain Lähi-idän suurvalta-asemansa vuoksi.

Öljy heikkous ja vahvuus