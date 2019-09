Ulkomaat

Kyynelkaasu ja Molotovin cocktailit sinkoilevat taas Hongkongissa

Mielenosoittajat vaativat apua Britannialta.

Mielenosoitukset Hongkongissa ovat muutaman päivän tauon jälkeen alkaneet uudelleen. Kymmenet tuhannet ihmiset lähtivät kaupungin kaduille ja kerääntyivät Britannian konsulaatin eteen vaatimaan, että britit ryhtyisivät toimiin entisen siirtomaansa demokratian suojelemiseksi.



Pienempi ryhmä kovan linjan aktivisteja yritti hyökätä Hongkongin hallintokeskukseen, joka on ollut yhteenottojen keskiössä monesti aiemminkin. Poliisi käytti mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja vesitykkejä. Mielenosoittajat heittelivät mellakka-aitojen yli Molotovin cocktaileja ja kiviä.



Mielenosoitukset ovat kestäneet jo kuukausien ajan ja muuttuneet ajan mittaan yhä väkivaltaisemmiksi. Liike on saanut läpi yhden alkuperäisistä vaatimuksistaan, kun epäsuosittu lakialoite rikollisten luovuttamisesta Manner-Kiinaan vedettiin pois. Mielenosoittajat vaativat nyt myös laajempia demokraattisia uudistuksia, selvitystä poliisin toiminnasta mielenosoitusten aikana, pidätettyjen armahdusta ja yleistä äänioikeutta.



Hallintojohtaja Carrie Lam on sanonut olevansa valmis neuvottelemaan, jos mielenosoittajat luopuvat väkivaltaisuuksista. Neuvotteleminen on kuitenkin vaikeaa, sillä mielenosoittajien liikkeellä ei ole johtajaa.