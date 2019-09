Ulkomaat

”Ydin-Titaniciksi” ristitty kelluva ydinvoimala saapui perille Siperian Pevekiin

14.9. 15:53

Venäjä Venäjä toivoo, että se voisi aloittaa pienten ydinvoimaloiden sarjatuotannon.

Venäjän valtion ydinenergiayhtiö Rosatomin rakennuttama kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov on saapunut perille Siperian Pevekiin. Kelluvaan voimalaan ladattiin polttoaine Murmanskissa elokuun lopulla, minkä jälkeen se hinattiin noin 5 000 kilometrin matka Siperiaan. Rosatomin mukaan voimalaitos kytketään sähköverkkoon vuoden loppuun mennessä.



Akademik Lomonosovin on määrä turvata Pevekin, sen lähiseudun sekä lähivesien öljynporauslauttojen sähköhuolto. Alukselle on asennettu kaksi 35 megawatin reaktoria, eli se on teholtaan lähempänä Venäjän ydinkäyttöisiä jäänmurtajia kuin maalla olevia perinteisiä ydinvoimalaitoksia.



Ympäristöjärjestöt, Greenpeace etunenässä, ovat arvostelleet hanketta ja kutsuvat Akademik Lomonosovia muun muassa ”kelluvaksi Tshernobyliksi” ja ”Ydin-Titaniciksi”. Järjestöjen mielestä kelluvan ydinlaitoksen turvatoimet ovat riittämättömät. Huolet eivät hälvenneet, kun Arkangelissa sijaitsevassa sotilastukikohdassa sattui elokuussa räjähdys, jossa kuoli viisi ihmistä.



Venäjä on toivonut, että se saisi Akademik Lomonosovista ydinteollisuuden käyntikortin ja että se voisi aloittaa pienten ydinlaitosten sarjatuotannon. Sudanin kanssa on solmittu jo aiesopimus.