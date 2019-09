Brittiparlamentin puhemies Bercow vertasi Boris Johnsonia pankkiryöstäjään – lupasi estää pääministerin aikeet vaikka voimakeinoin

Ulkomaat

Brittiparlamentin puhemies Bercow vertasi Boris Johnsonia pankkiryöstäjään – lupasi estää pääministerin aikeet





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Epäonnistumaan tuomittu yritys”









Johnson ”varovaisen optimistinen” sopimuksen synnystä, Barnier eri linjoilla