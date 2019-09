Ulkomaat

Ilmastoaktivistit eivät saaneet lennokkejaan ilmaan Heathrow’lla – useita pidätettiin

13.9. 19:27

Britannia Aktivistit kampanjoivat kolmannen kiitotien rakentamista vastaan.

Yhteensä 12 ihmistä on pidätetty epäiltynä yrityksestä häiritä Lontoon Heathrow'n lentokentän toimintaa lennokeilla perjantaina, kertoi Lontoon poliisi Twitterissä.

Heathrow Pause -ryhmä kampanjoi lentokentän kolmannen kiitotien rakentamista vastaan, jotta kentän päästöt eivät lisääntyisi. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa näkyy, miten yksi protestoija yrittää saada lennokkiaan ilmaan, mutta ei onnistu.



– He häiritsevät. Emme saa signaalia läpi. Lentomatkustajat ovat tyytyväisiä, mutta me emme, sanoi protestoija videolla.



Viranomaisten uskottiin häirinneen lennokkien ja niiden ohjaukseen tarkoitettujen laitteiden välisiä yhteyksiä. Poliisi ei suostunut vahvistamaan asiaa, vaan tyytyi toteamaan, että käynnissä on operaatio, jolla puututaan ”epäsosiaaliseen käytökseen lentokentän alueella”.