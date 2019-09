Ulkomaat

Kaksi suomalaista tuomittiin viideksi vuodeksi vankileirille Venäjällä – tällaisiin olosuhteisiin he joutuvat





Venäjän media kertoo, että kaksi Suomen kansalaista on tuomittu viideksi vuodeksi vankileirille välikohtauksesta, joka sattui joulukuussa 2017 Vaalimaan vastaisella Torfjanovkan raja-asemalla.Fontanka-uutissivuston mukaan miehet myös uhkasivat tullimiestä ”pistoolia muistuttavalla esineellä”. Gazeta.Spb.ru-sivusto kertoo puolestaan, että kyseessä olisi ollut pistooli eikä vain sitä muistuttava esine.Viipurilainen tuomioistuin totesi miesten syyllistyneen väkivallan käyttämiseen virkamiestä vastaan tämän ollessa työtehtävissä. Kumpikin mies tuomittiin viideksi vuodeksi ojennusleirille.Suomen Pietarin-pääkonsulaatista luvattiin kommentoida asiaa Ilta-Sanomille yleisellä tasolla. Vankilatyyppejä on Venäjällä erilaisia.– Ylimmällä tasolla ovat varsinaiset vankilat. Niihin tuomitaan vain erityisen vakavista rikoksista tuomittuja, joiden tuomiot ovat viidestä vuodesta ylöspäin.Vankiloissa tuomitut viettävät suuren osan ajastaan selleissä. Vankiloita on Venäjällä kuitenkin vain vähän, koko maassa vain muutama kappale.– Seuraavalla tasolla ovat niin sanotut vankileirit, jotka ovat yleisin paikka suorittaa rangaistusta. Niissä vangituilla on vankilaan verrattuna vapaammat mahdollisuudet liikkua eristetyn alueen sisäpuolella, ja he tekevät siellä muun muassa erilaisia töitä. Kuvaavampi käännös tällaisille voisi siis olla ”rangaistussiirtola”. Toisaalta käytännössä nämä rangaistussiirtolat ovat melko lähellä sitä, mitä Suomessa tarkoitetaan vankiloilla, eli termi ”vankila” ei välttämättä sekään ole väärä.– Rangaistussiirtoloitakin on eri tasoisia; ensikertalaisille, rikoksenuusijoille, miehille, naisille ja niin edelleen. Nämä siirtolat ovat valvontansa ja kurinsa osalta eri tasoisia. Tasoja ovat muun muassa avoin taso, yleinen taso, vahvistettu taso ja erityistaso.Vankeja sijoitellaan eri tasoihin tuomioidensa perusteella. Avoimen tason siirtoloihin lähetetään esimerkiksi tahattomasta kuolemantuottamuksesta tuomittuja ja nämä paikat vastaavat tietojemme mukaan suomalaisia avovankiloita. Erityistason siirtoloihin lähetetään puolestaan elinikäiseen vankeuteen tai kuolemaan tuomittuja miehiä.Päivitys 13.9.2019 klo 14.25: Täsmennettiin IS:n viranomaislähdettä.