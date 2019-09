Ulkomaat

Rajuilma moukaroi Espanjan itärannikkoa – asukkaita evakuoitu ja kouluja suljettu

Espanjassa

Pahin myräkkä vuosiin

poikkeuksellisen rankat sateet ja kova tuuli ovat koetelleet maan itärannikkoa sekä Mallorcan ja Menorcan saaria.Espanjalaismedian mukaan rankkasateet ovat nostattaneet tulvia ja kovat tuulet ovat katkoneet puita ja sähköjä. Muun muassa Valenciaan ja Almeriaan on annettu korkein mahdollinen varoitus kovista sateista.Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyy, kuinka kaduille tulvineet vesimassat vievät autoja mukanaan. Joiltain alueilta asukkaita on jouduttu evakuoimaan ja kouluja on suljettu sään takia.Säärintama iski ensin alkuviikosta Baleaarien saarille, missä kadut tulvivat, kouluja suljettiin ja lentoja jouduttiin perumaan. Suurimmat vahingot olivat Mallorcan ja Menorcan saarilla.Myräkkä eteni Espanjan itärannikolle, missä se on jo aiheuttanut tulvia. Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan myrsky on pahin alueella 13 vuoteen.Sanomalehti El Paisin mukaan Almeriassa, Alicantessa, Valenciassa ja Murciassa varoitetaan myrskytuulista, jotka saattavat puhaltaa puuskissa jopa 28 metriä sekunnissa. Hirmumyrskyn raja on 33 metriä sekunnissa.Lisäksi varoitus on annettu rankkasateista, raekuuroista, trombeista ja korkeasta aallokosta. Espanjalaismedian mukaan useita satamia on suljettu ja junaliikenne on ollut vaikeuksissa sään takia.Myös Manner-Espanjassa kouluja on suljettu myräkän vuoksi. Sanomalehti El Mundon mukaan sulkemiset vaikuttavat jopa neljännesmiljoonaan oppilaaseen.