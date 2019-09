Ulkomaat

Jopa 12 miljardin korvaukset – USA:n opioidioikeudenkäynnissä alustava sopu

12.9. 2:00

Lääkeyhtiö joutuu maksamaan.

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Purdue Pharma on päässyt alustavasti sopuun suuressa opioidikriisiä käsittelevässä oikeusjuttujen sarjassa. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaisviestimet.



23 osavaltiota ja muun muassa yli 2 000 kaupunkia ja piirikuntaa on haastanut Purdue Pharman oikeuteen yrityksen osallisuudesta Yhdysvaltoja piinanneeseen opioidikriisiin.



Washington Postin mukaan sopimuksen hinta on arviolta 10–12 miljardia dollaria. Lehti kertoo, että osa osavaltioiden yleisistä syyttäjistä ei kuitenkaan ole vielä valmis hyväksymään sopimusta.