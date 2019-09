Venäjän media: Kaksi Suomen kansalaista tuomittiin viideksi vuodeksi työleirille – kävivät kiinni tullivirkailijaan

Ulkomaat

Venäjän media: Kaksi Suomen kansalaista tuomittiin viideksi vuodeksi työleirille – kävivät kiinni tullivirkail

media kertoo, että kaksi Suomen kansalaista on tuomittu viideksi vuodeksi vankileirille välikohtauksesta, joka sattui joulukuussa 2017 Vaalimaan vastaisella Torfjanovkan raja-asemalla.Miehet olivat tulossa pikkubussilla Suomesta Venäjän puolelle, kun Venäjän tulli halusi tutkia heidän autonsa tarkemmin.Miehet eivät kuitenkaan halunneet suostua tarkastukseen, vaan he kaasuttivat eteenpäin venäläisen rajapuomin läpi. Tässä vaiheessa autossa oli sisällä venäläinen tullivirkailija, jonka he työnsivät väkivalloin ulos autosta ja aiheuttivat tälle lieviä ruumiinvammoja.Fontanka-uutissivuston mukaan miehet myös uhkasivat tullimiestä ”pistoolia muistuttavalla esineellä”. Gazeta.Spb.ru-sivusto kertoo puolestaan, että kyseessä olisi ollut pistooli eikä vain sitä muistuttava esine.Venäjän median uutisissa molempien miesten kerrotaan olevan Suomen kansalaisia, mutta Fontankan mukaan toinen heistä on alkujaan kotoisin Venäjältä. Sukunimen perusteella toisella miehellä on suomalaistyyppinen sukunimi, kun taas toisen sukunimi on venäläistyyppinen.Miehet onnistuivat pakenemaan poliisia. Matkan aikana he hylkäsivät pakoautonsa ja ilmoittautuivat myöhemmin itse poliisille.Viipurilainen tuomioistuin totesi miesten syyllistyneen väkivallan käyttämiseen virkamiestä vastaan tämän ollessa työtehtävissä. Kumpikin mies tuomittiin viideksi vuodeksi ojennusleirille.Myös Suomessa on kerrottu aiemmin kyseisestä välikohtauksesta.iVbg-uutistoimisto kertoi pian tapahtuneen jälkeen viranomaislähteisiin vedoten, että tulli oli epäillyt miesten tuovan Suomen kautta auton rakenteissa Venäjälle merkittävää määrää Hollannista peräisin olevia huumeita.Tullivirkailija loukkasi kahakassa lievästi itsensä ja joutui käymään Viipurissa paikkauttamassa vammojaan.Alkujaan Venäjän mediat kertoivat, että vain toisella miehistä olisi Suomen kansalaisuus.Tuoreiden venäläisuutisten mukaan tuomitut ovat kuitenkin molemmat Suomen kansalaisia. Tuoreissa uutisissa ei kerrota, oliko heillä autossaan jotain laittomia tuliaisia. Tuomio tuli kuitenkin vain virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja tämän hengen sekä terveyden uhkaamisesta.