Tokioon iski hirmumyrskyn jälkeen helleaalto – laajat sähkökatkot pahentavat tukaluutta

Hirmumyrskyn piiskaamaa Tokiota koettelee nyt helleaalto.

Keskiviikkoon mennessä ainakin kaksi ihmistä oli kuollut ja kymmeniä joutunut sairaalaan lämpöhalvauksen takia.



Lämpötila on paikoin noussut yli 35 asteeseen. Tilannetta vaikeuttaa se, että Faxai-taifuunin jäljiltä Tokiossa ja lähialueilla sähköt olivat keskiviikkona yhä poikki puolelta miljoonalta kotitaloudelta.



Sähköyhtiö Tepco on kehottanut ihmisiä hakeutumaan "viileisiin paikkoihin" sekä juomaan vettä. Sekään ei kaikkialla onnistu, sillä myös vesi on ollut poikki kymmeniltätuhansilta kotitalouksilta.



Faxai iskeytyi Tokion alueelle varhain maanantaina. Liikennekaaosta ja sähkökatkoja lukuun ottamatta myrskyn aiheuttamat vahingot jäivät verrattain vähäisiksi.