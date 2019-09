Ulkomaat

Saudi-Arabia tuomitsee Netanjahun vaalilupaukset Jordanlaakson liittämisestä osaksi Israelia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"On yksi paikka, jossa voimme soveltaa Israelin itsemääräämisoikeutta"

"Tuhoaa mahdollisuuden rauhaan"