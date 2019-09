Valtava rahtilaiva kaatui sunnuntaina ja neljä miehistöstä oli kateissa – viimeinen miehistön jäsen oli loukussa epäonnisessa paikassa

Ulkomaat

Valtava rahtilaiva kaatui sunnuntaina ja neljä miehistöstä oli kateissa – viimeinen miehistön jäsen oli loukus

Koputukset johtivat kadonneen miehistön jäljille. Nyt viimeinenkin on pelastettu.

Sunnuntaina aamulla uutisoitiin, kuinka valtava Golden Ray -niminen rahtilaiva kellahti kyljelleen Yhdysvalloissa, Georgian osavaltion rannikkoalueella.Jo sunnuntaina miehistön 23 jäsenestä pelastettiin 19 henkilöä sekä laivalla ollut luotsi. Neljä henkilöä oli vielä kateissa.Maanantaina illalla Yhdysvaltain rannikkovartion järjestämässä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että kolme puuttuvaa henkilöä on saatu pelastettua. Pelastustiimi paikallisti miehistön laivan sisältä kuuluvien koputusten avulla, jonka jälkeen laivaan porattiin reikä pelastettavien luokse.Kolmas mies oli jäänyt jumiin epäonnekkaasti. Hän oli jumissa paksun lasin takana, konehuoneen valvomossa. Hän ei muun muassa ollut päässyt käsiksi aiemmin toimitettuihin vesi- ja ruokatarvikkeisiin.Vielä maanantaina Yhdysvaltojen aikaa, myöhään illalla Suomen aikaa pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen, viimeinen henkilö saatiin pelastettua laivan syövereistä, uutisoi Reuters.Nyt rannikkovartiostolla on edessään suuri työ. Reuters kertoo, että he ryhtyvät suojelemaan ympäristöä mahdollisilta vuodoilta, jonka jälkeen aloitetaan laivan siirto-operaatio.Golden Rayn rahtina oli yli 4 000 autoa, ja se oli matkalla Lähi-Itään.