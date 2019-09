Ulkomaat

Kommentti: Sauli Niinistö matkustaa ”käytännön töihin” Kiovaan

Sitkistyneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännön

Venäjä on vanhaa imperiumia takaisin haikaileva alueellinen suurvalta, joka käyttää valtapelissään kaikkia keinoja.

Macron





Harmi