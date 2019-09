Japanissa harkitaan Fukushiman radioaktiivisen veden dumppaamista mereen – ympäristöministeri: ”Ei ole muuta vaihtoehtoa”

Ulkomaat

Japanissa harkitaan Fukushiman radioaktiivisen veden dumppaamista mereen – ympäristöministeri: ”Ei ole muuta v

Yllä olevalta videolta näet, miltä Fukushiman alueen autioituneilla alueilla näytti vuonna 2016.

Lue lisää: Japani alkoi poistaa ydinpolttoainetta tuhoutuneesta Fukushiman reaktorista https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006072046.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy