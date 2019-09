Ulkomaat

Useita ihmisiä ammuttu Dordrecthissa Alankomaissa

Vahvistamattomien tietojen mukaan kuolonuhreja olisi useita.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että Dordrechtin kaupungissa Alankomaissa on tapahtunut ammuskelu. Poliisin mukaan useita on ammuttu.



Dordrecht on kaupunki Etelä-Hollannin provinssissa Rotterdamin kaakkoispuolella.



Hollantilaisen NOS-kanavan mukaan ammuskelu olisi tapahtunut Dordrechtissa sijaitsevassa talossa. Viranomaiset ovat paikalla.



