Taifuuni Faxai iski Tokion itäpuolelle hirmuisella voimalla – yli 800 000 kotitaloutta ilman sähköä, lentoja peruttu

Ulkomaat

Taifuuni Faxai iski Tokion itäpuolelle hirmuisella voimalla – yli 800 000 kotitaloutta ilman sähköä, lentoja p

Japanissa voimakas taifuuni Faxai on iskenyt maihin pääkaupunki Tokion itäpuolella varhain aamulla. Tuulet puhaltavat jopa 60 metriä sekunnissa. Taifuuni on tuonut mukanaan myös rankkasateita. Vakavista loukkaantumisia ei kuitenkaan toistaiseksi ole kerrottu.Noin 5 000 ihmistä Chiban ja Kanagawan prefektuureista on määrätty evakuoitavaksi, kertoo maan yleisradioyhtiö NHK Twitterissä.Lisäksi yli 390 000:ta ihmistä on kehotettu lähtemään kodeistaan, mutta kyseessä on vain suositus, ei ehdoton määräys.NHK:n mukaan aamukuudelta yli 800 000 kotitaloutta oli ilman sähköä. Tuulet ovat lisäksi vaurioittaneet joitakin taloja ja kääntäneet autoja katolleen.Sääennusteiden mukaan sateet ja tuulet voivat nousta ennätyskoviksi.– Olkaa täydessä valmiudessa puuskien ja korkeiden aaltojen takia ja olkaa varuillanne maanvyöryjen, tulvien ja yli äyräiden paisuneiden jokien kanssa, Japanin ilmatieteen laitos varoitti lausunnossaan.Keskeisiä lähijuna- ja metrovuoroja jouduttiin perumaan miljoonakaupunki Tokiossa aamuruuhkan aikana. Myös kaukojunaliikenne seisoi osittain aamulla.Toistasataa maanantain lentoa Tokiosta oli niin ikään peruttu.Ilmatieteen laitoksen mukaan taifuuni voi vaikuttaa myös Tokiossa oleskeleviin suomalaisiin. Ilmatieteen laitos on ollut yhteyksissä ulkoministeriöön asiasta. Ulkoministeriö suositteli Japanissa oleville suomalaisille matkustusilmoituksen tekemistä.